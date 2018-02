La migliore “pils” d’Italia arriva da Caronno Pertusella

È brassata a Caronno Pertusella la birra in stile pils migliore d’Italia. Lo ha stabilito la giuria chiamata a Rimini da Unionbirrai a giudicare le iscritte al concorso “Birra dell’Anno” cui hanno partecipato – in 41 distinte categorie – ben 1.650 birre in rappresentanza di 279 diversi produttori. (Foto: lo staff di “Vetra” al Beer Attraction di Rimini)

La “Pils” del birrificio “Vetra”, giovanissima realtà nata solo nel 2016 a Caronno Pertusella è stata votata medaglia d’oro nel proprio stile, uno dei più importanti e conosciuti. Un’ulteriore soddisfazione per il produttore caronnese dopo che il birraio Stefano Simonelli è di recente salito sul podio (secondo) nella categoria emergenti del concorso “Birraio dell’anno”.

Sul nostro blog birrario “Malto Gradimento” l’articolo completo sulla vittoria di “Vetra” (CLICCATE QUI)