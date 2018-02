La minoranza: “Troppi sacchi viola non ritirati”

Di seguito la nota del capogruppo consiliare Gianni Lucchina in merito alla raccolta domiciliare dei sacchi viola.

Sono trascorsi poco più di 40 giorni da quando il consorzio dei Comuni della convenzione di Sesto ha modificato le modalità e i giorni del ritiro dei rifiuti, sono sempre più diffusi disguidi nel servizio sacchi non ritirati, sacchi abbandonati lungo le strade, in particolare la parte del secco.



Il ritiro quindicinale della parte secca forse non ha aiutato a migliorare il servizio, anzi in più casi ha provocato disguidi e ritardi.

Resta fermo il fatto che ogni cittadino deve seguire le precise indicazioni ricevute per lo smaltimento dei propri rifiuti, ha a disposizione tutte le informazioni necessarie il calendario con i giorni del ritiro delle diverse tipologie di rifiuto, come differenziare i rifiuti, gli orari di esposizione dei rifiuti e della piattaforma dei rifiuti solidi urbani ecc., quindi ha il dovere di rispettare queste semplici regole di convivenza.

Quindi dovrebbe essere ormai chiaro a tutti quando esporre i rifiuti e il tipo di rifiuto.

Il problema che sta emergendo è con la parte secca del rifiuto, molti lo espongono ancora tutti i martedì e non ogni 15 giorni come previsto, sacchi molto spesso più pesanti ecc.

Sono numerosi i sacchi non raccolti per non idoneità del rifiuto, su diversi viene lasciato il tagliandino con la scritta rifiuto non conforme in molti altri invece non viene comunicato nulla.

Si sono anche susseguite situazioni, in particolare fronte condomini, dove per un sacco non conforme non sono stati ritirati anche quelli che rispettavano le regole.



Come tutti sanno a Gavirate non vengono ancora utilizzati sacchi con il microcip che consentirebbe di individuare chi ha esposto il sacco non conforme alla tipologia o peggio chi ha abbandonato il sacco sul territorio comunale.

Comunque viene coordinato un particolare lavoro di comunicazione che informa il cittadino delle ragioni per le quali non è stato ritirato il sacco.

Attenzione anche ad un altro fattore: una raccolta differenziata corretta consente al Comune un notevole risparmio, quindi se tutti noi rispettassimo le regole potremmo anche vederci non aumentare la tassa rifiuti.

Ritengo pur tuttavia necessario prima di tutto dotarsi di sacchi con il microcip, oppure ritirare i sacchi aprirli e cercare tracce della provenienza di tale rifiuto; comunque su tutti i sacchi non ritirati si dovrebbe lasciare il tagliando che informi delle ragioni del mancato ritiro meglio riuscire a informare direttamente il cittadino interessato.

Oggi un soggetto che non vuole, non se ne capisce le ragioni, rispettare tale regola, può esporre il proprio sacco in altra località e scaricare il problema ad un altro cittadino che rispetta correttamente quanto

previsto.

Una situazione che rischia di appesantire lo sforzo e l’impegno di quei cittadini che stanno nelle regole o peggio di trovarci con molti rifiuti abbandonati lungo il ciglio della strada costringendo il Comune ad un ritiro successivo con un aumento dei costi.

Resta fermo ed inconfutabile che tutti i cittadini devono rispettare le regole approvate per la raccolta dei rifiuti, chi non rispetta queste semplici regole di convivenza civile deve essere sanzionato.

Ma per poter sanzionare chi sbaglia ed evitare che il nostro territorio sia invaso da sacchi abbandonati dobbiamo compiere tutti gli sforzi, in particolare gli addetti al ritiro per individuare i trasgressori.

Introdurre al più presto i sacchi con il microcip, nell’immediato campionare i sacchi non conformi cercando all’interno tracce del soggetto che lo ha abbandonato.

Sarebbe anche cosa utile che il Comune convocasse ulteriori momenti informativi, assemblee pubbliche, circolari ecc. speriamo che sia attivata presto l’apposita APP preannunciata dal Vice Sindaco per segnalare le problematiche che emergono sul territorio e che possa essere utile anche per questo aspetto.

Per il Gruppo Consiliare

Il capogruppo

Gianni Lucchina