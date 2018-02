La mostra sul fascino della provincia fa tappa a Palazzo Cicogna

Il 10 febbraio, alle ore 17:30 sarà inaugurata nel prestigioso Palazzo Marliani- Cicogna a Busto Arsizio una grande mostra del Circolo degli Artisti di Varese, dal titolo “Il fascino discreto di una provincia

chiamata “di Varese”.

Una manifestazione artistica che riveste una significativa importanza per la promozione turistica del

territorio della provincia di Varese. Questa mostra è stata realizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla cultura del Comune di Busto Arsizio in collaborazione con il Comitato Culturale del JRC di Ispra, con il Circolo degli Artisti di Varese, con la Fondazione Comunitaria del Varesotto e con Società Storica Varesina e con il patrocinio della Regione Lombardia e della tua provincia di Varese.

All’inaugurazione saranno presenti: Gunnar Vincenzi, Presidente della provincia di Varese, Emanuele Antonelli, Sindaco di Busto Arsizio, Manuela Maffioli, Assessore alla Cultura, Carlo Massironi, Segretario generale della Fondazione Comunitaria del Varesotto, Antonio Bandirali, Arti Visive, Comitato Culturale JRC Ispra (Commissione Europea), Ferruccio Zuccaro Presidente onorario del Circolo degli Artisti di Varese. Presenterà la mostra Giuseppe Armocida, Presidente della società storia Varesina

L’iniziativa nasce da un’idea di Antonio Bandirali, il Responsabile del settore Arti Figurative del Comitato

Culturale del JRC di Ispra della Commissione Europea, e presidente del Circolo degli artisti di Varese che è

sorto nel 1920.

E’ un evento particolare in quanto itinerante con una durata biennale, che ha già avuto una prima presentazione nel 2017 a Lavena Ponte Tresa, e che nel 2018 andrà a coprire con tappe successive altre città come: Laveno Mombello, Besozzo con una mostra finale al Chiostro di Voltorre a Gavirate.

L’iniziativa ha preso spunto dall’iniziativa dell’Unesco, che ha dichiarato il 2017, anno internazionale del turismo sostenibile e dalla Regione Lombardia, che considera il 2017/18 anno della cultura lombarda. Il Parlamento Europeo, inoltre, su proposta della Commissione, ha dichiarato il 2018 anno della cultura Europea.

Ciascun artista coinvolto, attraverso la propria capacità espressiva, ha voluto rappresentare e così far conoscere aspetti, scorci incantevoli ed interessanti dei vari comuni conosciuti e meno conosciuti, proponendo installazioni scultoree, proposte per murales, affreschi, bassorilievi e rotonde stradali. In tale occasione saranno esposte anche opere di pittori celebri del ‘900 italiano che con le loro tele hanno dato lustro al territorio della nostra provincia.

Come scrive Gunnar Vincenzi, nel suo testo di presentazione: “…il bello che abbiamo non sta solo nelle “grandi cose”, ma anche negli scorci, negli angoli di paesi a volte meno noti al grande pubblico, eppure meritevoli di attenzione, ma soprattutto dello sguardo di chi sa cogliere l’anima di un luogo. Ed è proprio questa sfida culturale accettata e lanciata dagli artisti che hanno messo a disposizione la loro creatività per plasmare opere in grado di parlarci della nostra provincia, protagonista e al tempo stesso musa ispiratrice di sculture, immagini, disegni, pitture. Forme e colori che parlano, si lasciano osservare e stimolare emozioni e pensieri…”.

L’intento degli organizzatori è quello di valorizzare i luoghi storici e naturalistici della Provincia di Varese,

con il fine di far aumentare la consapevolezza verso la valorizzazione turistico e culturale del territorio

facendo rivivere la memoria del proprio passato, che può rappresentare anche una chiave di arricchimento

per il nostro futuro.

Tutto questo grande lavoro, illustrato da 81 artisti di varie estrazioni espressive, è racchiuso nel volume di

175 pagine, arricchito dalla prefazione di Giuseppe Armocida. Il volume raccoglie le opere in mostra ed è stato curato dal comitato di redazione del Circolo degli Artisti di Varese e stampato dalla Tipografica Varese.

L’allestimento della mostra è curato dal Circolo degli artisti di Varese, sotto la guida dell’assessorato alla

cultura del Comune di Busto Arsizio.

Orari: lunedì chiuso – martedì, mercoledì, giovedì 14.30-18.00 – venerdì 9.30-13.00 / 14.30-18.00 –

sabato 14.30-18.30 – domenica 15.00 – 18.30