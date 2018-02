La neve non ferma la carica dei 600: Johnson e Dani sul podio

Ci vuol ben altro che una spruzzata notturna di neve per fermare il popolo del “Piede d’Oro”: in seicento hanno affollato la prima gara stagionale del circuito podistico varesino, la “Marciando per la Vita”, disputata domenica mattina tra i quartieri di Masnago, Avigno e Velate.

Galleria fotografica Marciando per la vita 2018 4 di 5

Il manto bianco ha reso ancora più bello il percorso della “Marciando” sul quale poi, dopo circa un’ora, ha ripreso a nevicare come è già accaduto nelle ultime due edizioni della manifestazione.

La gara principale, scattata alle 9,30 da via Crispi (davanti allo storico sponsor del circuito, “Frigo Nereo”), ha visto il successo di Ernest Johnson Nti, portacolori della Runner Varese che si è anche aggiudicato l’Alpi Sistemi Trophy assegnato in cima al “Ciottolato Guttuso”, uno dei tratti caratteristici della corsa. Sul podio maschile anche Ederuccio Ferraro e Paolo Proserpio.

In campo femminile conferma per Marta Dani (Valbossa), una delle più presenti sul podio anche nella passata stagione. Anche per Dani alla vittoria assoluta si è aggiunta quella nell’Alpi Sistemi Trophy. Argento di giornata per Elena Soffia (Maratoneti Cassano Magnago), terza piazza per Lorena Strozzi.

La “Marciando per la Vita” si è confermata così una delle gare più attese e partecipate della stagione podistica e ha inaugurato il nuovo programma che caratterizzerà le gare del Piede d’Oro: il minigiro Overmach per i più piccoli precede ora la gara principale che, a sua volta, è ora seguita da quella per i protagonisti del Nordic Walking.

Il Piede d’Oro 2018 si appresta ora a vivere la seconda tappa stagionale: domenica 4 marzo i corridori saranno impegnati ad Azzate, cuore del 27° Grand Prix della Valbossa.