La Openjobmetis attende Brescia e “invita” gli universitari

Sarà dedicata agli studenti universitari la prossima partita della Openjobmetis Varese, che dopo aver battuto una dopo l’altra Venezia, Milano e Cantù, dovrà vedersela con la capolista Germani Brescia.

Con la cosiddetta “Unipromo” gli universitari avranno diritto a una tariffa agevolata presentandosi ai botteghini del PalA2a con il tesserino: galleria e curva nord costeranno per loro appena 5 euro. Sempre domenica è previsto per loro una promozione al Pallacanestro Varese Store (il negozio ufficiale all’ingresso parterre): le “felpe college” – quelle che hanno il taglio tipico delle università americane – costeranno 35 euro invece che 49.

Nel frattempo da ieri – martedì 6 – sono state aperte le prevendite “normali” per il match tra Varese e Brescia. La gara di domenica 11 si disputerà alle 20,45 per esigenze televisive. I biglietti sono disponibili allo store del palazzetto (da mercoledì a venerdì tra le 16 e le 20, sabato 15-19), al “Triple” di via Manin 30, alla “Giuliani e Laudi” di via Marconi 10, sulla App ufficiale e sul sito internet di Pallacanestro Varese attraverso il quale si può stampare a casa il biglietto stesso. La prevendita rimarrà aperta fino alle ore 23,59 di sabato 10 febbraio mentre domenica le biglietterie del PalA2a apriranno alle ore 19,15.

QUI BRESCIA: MOSS MIGLIORA

Nei giorni scorsi la Germani ha “incassato” l’infortunio di uno dei suoi uomini simbolo, David Moss, che ha accusato un problema a un quadricipite femorale. Un guaio che, dopo gli accertamenti, è risultato meno grave del previsto: la società bresciana ha comunicato che l’americano sarà seguito quotidianamente dallo staff e che c’è la possibilità di vederlo in campo a Masnago. Possibile però che coach Diana lo voglia centellinare (o preservare) in vista dell’appuntamento con le Final Eight di Coppa Italia.