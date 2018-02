La panchina della Varesina a Stefano Bettinelli

Sciolte le riserve della Varesina Calcio che, a poche ore dall’esonero ufficiale di Alessandro Marzio, ha scelto il nuovo allenatore che dovrà portare i rossoblu alla salvezza nel girone A di Serie D.

Il volto è di quelli molto noti nell’ambiente: la squadra è stata affidata infatti a Stefano Bettinelli, 55 anni, fermo dal termine della stagione scorsa quando disputò la finale dei playoff con il Varese, gara secca persa contro il Gozzano.

Il “Betti” è stato a lungo colonna portante dei biancorossi: fu vice di Beppe Sannino e capo allenatore del Varese anche in Serie B. Colse la salvezza nella travagliata stagione 2013/14 quando subentrò a Sottili e vinse la doppia sfida playout contro il Novara, “matato” da un superlativo Pavoletti. L’anno successivo il miracolo non si ripeté e il Varese retrocedette per poi fallire.