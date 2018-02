La Polizia locale ferma uno spacciatore alle Gallerie Cantoni

Uno spacciatore è stato fermato ieri pomeriggio all’interno delle Gallerie Cantoni di Legnano.

Una pattuglia del gruppo “Falchi” della Polizia locale, impegnata in una attività di controllo e monitoraggio dell’area, ha notato un ragazzo che si aggirava con fare sospetto. Dopo un breve pedinamento, gli agenti in borghese hanno notato il giovane cedere un pacchettino ad un’altra persona.

Immediatamente intervenuti, gli agenti hanno bloccato i due, entrambi nordafricani. Lo spacciatore, 25 anni, tunisino irregolare, è stato trovato in possesso di 15 grammi di hashish pronti per essere venduti e di 110 euro in contanti. Denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti in stato di libertà alla Procura di Busto Arsizio, per lui è stata anche avviata la procedura per l’espulsione dal territorio nazionale.

Il consumatore, 20 anni, è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti.

«L’attività di controllo del territorio, in particolare riguardo alla sicurezza, è di fondamentale importanza -spiegano dal Comando di corso Magenta – Soprattutto nelle aree particolarmente a rischio dove vengono effettuati in diversi momenti della giornata controlli con personale in borghese. Le segnalazioni dei cittadini, inoltre, sono fondamentali in quanto permettono un intervento efficace alle Forze dell’Ordine».