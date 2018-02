La presentazione in diretta della nuova Ferrari

Giornata speciale per tutti i tifosi di Formula Uno e in particolare per quelli della Ferrari. Alle ore 15 di oggi – giovedì 22 febbraio – la scuderia italiana presenta la nuova monoposto che gareggerà nel Mondiale e sarà di nuovo affidata a Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. La cerimonia di presentazione si tiene a Maranello ma sarà visibile in diretta anche su VareseNews, qui sotto.