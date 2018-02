La Regione si affianca al ricorso del Comune di Milano per l’assegnazione di EMA

La Giunta regionale della Lombardia, riunita questa mattina, ha deliberato di intervenire nel ricorso promosso dal Comune di Milano davanti il Tribunale dell’Unione Europea per l’annullamento della decisione del Consiglio europeo circa la riallocazione della sede dell’Agenzia europea per il farmaco (Ema) ad Amsterdam e per la connessa domanda di sospensione.

Regione Lombardia interviene nel ricorso a sostegno delle tesi del Comune di Milano anche in ragione delle spese sostenute per promuovere la candidatura di Milano.