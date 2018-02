“La spartizione” di Piero Chiara torna in scena a teatro

La commedia di Piero Chiara “La spartizione ovvero venga a prendere un caffè da noi” sarà in scena gratuitamente al Centro La Torre di Losone (in via Migione1) sabato 24 febbraio alle 20.30.

Il romanzo di Piero Chiara che ha reso celebre sul grande schermo Luino e il Lago Maggiore nell’adattamento cinematografico con Ugo Tognazzi e Milena Vukotic, torna nuovamente in scena, ma stavolta a teatro.

Lo spettacolo “La spartizione ovvero venga a prendere un caffè da noi” ruota attorno alle tre sorelle Tettamanzi: Tarsilla, Fortunata e Camilla, tutte casa e chiesa, la cui vita viene sconvolta dall’arrivo di Emerenziano Paronzini, un seduttore attempato e un po’ mascalzone.

La cittadina di Luino diventerà il palco di fantasie a lungo represse che porteranno scompiglio sulle quiete sponde del Lago Maggiore. Le tre sorelle Tettamanzi si trasformeranno da pie zitelle in donne consapevoli della propria femminilità, pronte a spartirsi l’oggetto dei loro desideri. L’opportunista Paronzini finirà per essere vittima dei suoi stessi giochi in un completo ribaltamento dei ruoli.

La trasposizione è un progetto della compagnia Teatro in Mostra di Como che grazie al contributo del Comune di Losone porta il suo spettacolo nel Locarnese, a poca distanza dal confine svizzero con Verbania e Domodossola.

Ingresso gratuito.