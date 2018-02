La Storia da bere e da mangiare

Prosegue sabato 10 febbraio alle 20.00 presso il parco comunale di Ternate, al “Feel Rouge Cafè” in via Roma 61, il ciclo di incontri “History Food, bevi e mangia la storia”.

Il format lancia un modo nuovo e assolutamente originale di conoscere il nostro passato attraverso degustazioni enogastronomiche di “archeologia sperimentale”. Protagonisti della serata i riti antichi che celebrano l’avvicinarsi della fine dell’inverno attraverso le varie culture, sopravvissuti fino ai giorni nostri con le tradizionali feste in maschera.

Un viaggio storico e culinario per stimolare conoscenza e palato, dall’ancestrale colle Palatino a Roma, alla ricorrenza imbolc dei celti, passando attraverso la candelora cristiana, arrivando a San Valentino e spingendosi fino alla Purim ebraica delle maschere.

Qui la locandina dell’evento

In tavola la tradizione celtica, e non solo, delle “crèpes”, come simbolo del disco solare che lentamente riprende a risvegliare la natura. E’ la storia di un’eterna rinascita nella lotta tra il bene e il male, tra il buio e la luce, celebrata tra il dolce e il salato con l’ausilio di birra e sidro.

Relatori della serata l’archeologa Giovanna Marini, il food writer Pierre Ley e l’esperta di nutrition skills Patrizia Introini.

Il costo di partecipazione, che comprende anche il menù a base di crèpes e una bevanda, è di 20 euro a persona. Prenotazioni presso Feel Rouge Café: scrivici@feelrougecafe.it o whatsapp 339 242 8216