La storia della Parigi-Dakar fa tappa al museo Fisogni

È un evento da non perdere per gli appassionati di moto e anche per i curiosi che vogliono sentire il racconto del rally più spettacolare al mondo dalla viva voce dei protagonisti. “Viaggio nella Dakar” si terrà sabato 24 febbraio dalle 10 alle 17 al museo Fisogni di Tradate, che aderisce al progetto Varese Terra di Moto (VaTm). Il museo, dedicato alle pompe di benzina, è un luogo unico per quantità di pezzi esposti e anche per la sua collocazione, un’antica cascina adiacente a Villa Castiglioni. L’evento è organizzato da Only Helmet, società fondata da Stefano Ombrini e Fabio Lerede, attivi nel mondo delle moto come meccanico specializzato e viaggiatore appassionato, e dal Museo Fisogni in collaborazione con l’associazione Off Road Passion.

Durante la giornata parteciperanno alcuni piloti che in questi anni sono stati protagonisti della gara celebre in tutto il mondo e con loro le moto che li hanno accompagnati in questa avventura. Ciro De Petri, Luciano Carchieri, Roberto Mandelli, Ermanno Bonacini, Beppe Macchion e Diocleziano Toia.

Ricordiamo che all’ultima edizione, Dakar 2018, hanno partecipato anche due varesini, Eugenio Amos, in qualità di pilota, e Martino Bianchi, nel ruolo di general manager del team ufficiale Honda Hrc.

L’ingresso all’evento è libero a partire dalle 10.30 con l’incontro tra giornalisti e piloti e la presentazione di Only Helmet. A partire dalle 14 toccherà alle moto e ai piloti italiani che hanno vissuto la Dakar.

VARESE TERRA DI MOTO