La Varese universitaria compie vent’anni

Da vent’anni Varese è città universitaria. L’ateneo dell’Insubria arriverà all’importante traguardo il prossimo 14 luglio. Una storia che, però, risale indietro nel tempo, agli anni ’70 con l’apertura di dipartimenti chirurgici della facoltà di Medicina dell’Università di Pavia all’ospedale di Circolo.

LA STORIA

Dal 1998, l’ateneo è andato via via ampliandosi e aumentando la sua disponibilità di aule e laboratori in città. Dal Collegio Sant’Ambrogio di piazza Repubblica, messo a disposizione dell’ente Provincia, sino alla cittadella universitaria che sta crescendo a Bizzozero, nell’ex ospedale psichiatrico, nella palazzina della scienza realizzata negli anni a cavallo della nascita dell’ateneo di via Durant, nella sede di economia costruita in via Monte Generoso all’inizio degli anni 2000 sino al recentissimo campus con annessa area sportiva. E per il futuro si prevede un ulteriore cambiamento con l’arrivo di tutte le funzioni accademiche in via Rossi con il completamento del quartiere universitario a Bizzozero. L’Insubria è però multisede con la succursale ai Molini Marzoli di Busto Arsizio e le aule di via Valleggio e di Sant’Abbondio a Como.

La crescita che è coincisa con l’ampliamento dell’offerta formativa.

Oggi l’ateneo è così composto:

DIPARTIMENTI

L’Università è organizzata in sei Dipartimenti:

 Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita (direttore: professor Giovanni Battista Bernardini);

 Dipartimento di Diritto, Economia e Culture (direttore: professoressa Barbara Pozzo);

 Dipartimento di Economia (direttore: professor Matteo Rocca);

 Dipartimento di Medicina e Chirurgia (direttore: professor Angelo Tagliabue)

 Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia (direttore: professor Umberto Piarulli);

 Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate (direttore: professor Fabio Conti).

Il coordinamento nella gestione della didattica di tutti i corsi di studio dell’Area Medica è assicurato dalla Scuola di Medicina (presidente: professor Giulio Carcano).

OFFERTA DIDATTICA

I corsi di laurea dell’Università dell’Insubria sono 33

Lauree Triennali

 Chimica e Chimica Industriale

 Economia e Management

 Fisica

 Informatica

 Ingegneria per la Sicurezza del Lavoro e dell’Ambiente

 Matematica

 Scienze del Turismo

 Scienze della Comunicazione

 Scienze della Mediazione Interlinguistica e Interculturale (ad accesso programmato locale)

 Scienze dell’Ambiente e della Natura

 Scienze Biologiche (ad accesso programmato locale)

 Biotecnologie (ad accesso programmato locale)

 Scienze Motorie (ad accesso programmato locale).

Lauree Triennali delle Professioni Sanitarie (tutti i corsi sono ad accesso programmato nazionale)

 Educazione Professionale

 Fisioterapia

 Igiene Dentale

 Infermieristica (sede di Varese e di Como)

 Ostetricia

 Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare Lauree Magistrali a ciclo unico

 Giurisprudenza (a ciclo unico 5 anni) (sede di Varese e di Como)

 Medicina e Chirurgia (a ciclo unico 6 anni – ad accesso programmato nazionale)

 Odontoiatria e Protesi Dentaria (a ciclo unico 6 anni – ad accesso programmato nazionale).

Lauree Magistrali

 Biomedical Sciences (corso con possibilità di doppio titolo con Bonn – Rhein – Sieg University of Applied Sciences di Bonn – Germania)

 Biotecnologie Molecolari e Industriali (corso con possibilità di doppio titolo Università degli Studi dell’Insubria/Master of Science in Biotecnology UCT di Prague.

 Chimica

 Economia Diritto e Finanza di Impresa

 Fisica (corso con possibilità di doppio titolo con la Linnaeus University di Vaxjo– Svezia)

 Global Entrepreneurship Economics and Management (corso con possibilità di doppio titolo con la F. Schiller University di Jena – Germania e con la University

of Hohenheim – Germania)

 Informatica

 Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale (corso con possibilità di doppio titolo con Universidad de Sevilla – Spagna)

 Matematica (corso con possibilità di doppio titolo con la Linnaeus University di Vaxjo– Svezia)

 Scienze Ambientali

 Scienze e Tecniche della Comunicazione.

NUMERO IMMATRICOLATI E ISCRITTI ANNO ACCADEMICO 2017/18*

(*dati al 13 febbraio)

Immatricolati (lauree triennali, magistrali a ciclo unico e magistrali): 3589 (1680 uomini, 46,8% e 1909 donne, 53,2%);

nella sede di Como: 912 (25,4%);

nella sede di Varese (incluso Busto Arsizio): 2677 (74,6%).

L’incremento degli immatricolati ai corsi di laurea triennali, a ciclo unico e magistrali è del 20% rispetto allo scorso anno.

Iscritti ai corsi di laurea: 10587 (4911 uomini, 46% e 5676 donne, 54%);

nella sede di Como: 2747 (26%);

nella sede di Varese (incluso Busto Arsizio): 7840 (74%).

Iscritti totali Ateneo: 11129 (corsi di laurea, scuole di specializzazione*, dottorati, master).

*Per le scuole di specializzazione il dato è stimato sulla base dell’anno precedente

NUMERO STUDENTI STRANIERI

Studenti cittadinanza estera: 592 (6%)

Studenti cittadinanza italiana: 9995 94%).

NUMERO PROFESSORI

I docenti sono 358 in totale (129 donne 36% e 229 uomini 64%):

ordinari: 80 (22 %);

associati: 170 (47%);

ricercatori universitari: 81 (23%);

ricercatori a tempo determinato: 27 (8%).

NUMERO ASSEGNI DI RICERCA E BORSE DI DOTTORATO ATTIVATI NELL’ANNO SOLARE AD OGGI

Gli assegni di ricerca attivi sono 49, mentre le borse di dottorato di Ateneo sono 158 di cui 56 per studenti iscritti al primo anno di dottorato. I dottorandi di ricerca in totale sono 191.

NUMERO UNITÀ PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

I dipendenti sono in totale 325 (94 uomini 29% e 231 donne 71%).

NUMERO LAUREATI

Dal 1998 al 2017 si sono laureati 24.913 studenti all’Università dell’Insubria. Nel solo anno solare 2017: 1630.

LAUREE HONORIS CAUSA

 A.A. 2011-12: Evandro Agazzi – Scienze e Tecniche della Comunicazione

 A.A 2007-08: Cornelio Sommaruga – Diritto Internazionale

 A.A. 2007-08: Alfredo Ambrosetti – Economia e Commercio

 A.A. 2006-07: Niles Eldredge – Biologia

 A.A. 2006-07: Michele Parrinello – Chimica Industriale

 A.A. 2005-06: Robert C. Gallo – Medicina e Chirurgia

 A.A. 2005-06: Joaquìn Navarro-Valls – Scienze della Comunicazione

 A.A. 2004-05: Walter Bonatti – Scienze Ambientali

 A.A. 2003-04: Mario Monti – Giurisprudenza

 A.A. 2001-02: Uto Ughi – Scienze della Comunicazione.