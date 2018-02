La Varesina di Bettinelli inizia bene. Flop Caronnese

Un ottimo inizio per mister Stefano Bettinelli sulla panchina della Varesina: vittoria 2-0 sul campo del Castellazzo e tre punti vitali. Crolla invece la Caronnese, che viene sconfitta in casa 2-1 dall’Arconatese e non sfrutta le frenate di Como e Gozzano.

CARONNESE – ARCONATESE 1-2

Il 2018 continua a essere avaro di successi per la Caronnese. L’Arconatese doveva essere un avversario da battere per tenere aperte le speranze primo posto, invece qualcosa è andato storto anche in questa domenica, con i gialloblu milanesi che hanno portato a casa tre punti in un finale ricco di emozioni. La gara si è aperta con la rete di Sow per l’Arconatese dopo 7’ minuti. La Caronnese ha spinto tanto, trovando il gol del pari al 45’ della ripresa su rigore con Massaro, ma al 48’ la rete di Doria ha gelato il pubblico del “Comunale” regalando tre punti alla squadra di Livieri lasciando a bocca asciutta i rossoblu.

CASTELLAZZO – VARESINA 0-2

Ottimo successo per la Varesina che inizia l’era Bettinelli con un successo bello e soprattutto importante per la classifica. Gara indirizzata sin dai primi minuti, con Shiba che ha trovato la via della rete dopo solo 2’. Il raddoppio delle fenici è arrivato al 35’ del primo tempo e il risultato poteva essere anche più rotondo, ma i pali si sono opporti a Franzese sul finire di prima frazione e su Caldirola nella ripresa. Con questi tre punti la Varesina esce dalla zona playout sorpassando il Varese.