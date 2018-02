“L’Abitare condiviso: tra emergenze e innovazione” è il titolo dell’incontro che si tiene lunedì 26 febbraio 2018, dalle ore 15,00, a Casorate Sempione nella sala consiliare via E. De Amicis

Un incontro per parlare di percorsi di coabitazione e condivisione, come risposta a bisogni emergenti nell’ambito casa.

Nel corso dell’ incontro interverrà il dott. Gabriele Danesi, responsabile di Abitare Solidale Regione Toscana. Abitare Solidale Auser è un progetto che nasce dall’idea di trasformare il “problema abitativo” in nuove opportunità per la costruzione di una comunità più coesa e solidale. Un bene prezioso come la casa può in effetti divenire un problema per chi non è in grado di acquistarne o affittarne una, ma anche per quanti, proprietari o affittuari di un alloggio, necessitano di una qualche forma di aiuto nella gestione della vita quotidiana.

Oggi Revolutionary Road propone percorsi di coabitazione basati sul principio di reciproco aiuto e della solidarietà, per rispondere ai bisogni di natura economica e alle piccole necessità di chi ospita e di chi è ospitato.

L’incontro vuole essere anche un momento di scambio e condivisione tra i Comuni che hanno già attivato percorsi di coabitazione, per individuare modelli e proficue sinergie.