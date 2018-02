Ladri messi in fuga dall’anziana proprietaria, trovano i carabinieri fuori dalla porta

Ieri sera a Garbagnate Milanese, i militari della locale stazione Carabinieri durante un normale servizio di controllo del territorio hanno tratto in arresto per tentato furto in una villetta due soggetti albanesi, cl’84 e cl’99, entrambi in Italia senza fissa dimora, nullafacenti e pregiudicati.

I due soggetti, alle 23:30 circa, dopo essersi introdotti all’interno di una villetta situata in quella via Vismara n. 13 e dopo aver già scavalcato il muretto di cinta, si sono avvicinati ad una finestra per entrare all’interno, dandosi però a repentina fuga a piedi a causa delle urla della proprietaria, una 70 enne del posto, la quale si era avveduta della loro presenza chiamando subito il numero di emergenza 112.

Nel frattempo i militari, giunti tempestivamente in quanto stavano controllando proprio quella zona, sono riusciti a bloccare i due soggetti che stavano scappando a piedi anche grazie all’ausilio di un agente della Polizia Locale di Rho, libero dal servizio e residente nella medesima strada: richiamato dalle urla era sceso in strada per capire cosa fosse successo.

All’esito delle perquisizioni personali, i due malfattori sono stati trovati in possesso di arnesi vari da scasso, torce a led e guanti in neoprene, nonchè 5 monili in oro e argento, probabilmente frutto di altri furti e su cui sono in corso ulteriori accertamenti per stabilirne l’esatta provenienza.

Gli arrestati sono stati trattenuti nelle locali camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo presso il Tribunale di Milano.