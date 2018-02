L’Albania vista “da dentro”

Serata di eccezione, mercoledì 21 febbraio, organizzata dal Gruppo Speleologico CAI Varese con la collaborazione del comune di Varese: lo speleologo Tommaso Biondi presenterà i risultati di due spedizioni in Albania nelle estati 2015 e 2016 nella serata dal titolo “Dentro il mito Ne Shene” che vedrà anche la proiezione di un film sull’esperienza.

L’appuntamento è per mercoledì 21 febbraio 2018 alle 21.15 alla Sala Montanari di via dei Bersaglieri 1 a Varese, con entrata libera.

ALLA SCOPERTA DELL’ALBANIA “DA DENTRO”

Un gruppo di ragazzi voleva andare a fare sci fuori pista in luoghi poco battuti… individuate montagne sulla cartina geografica dell’Europa ed arrivati in loco, è stato subito chiaro che sciare non era possibile per la presenza di “tanti” buchi. La scoperta li ha spinti a tornare l’estate successiva ed esplorare la zona, individuata molto per caso.

Vista con gli occhi speleologici, è risultata un’area carsica inesplorata, ricca di possibilità, con veri e propri abissi. Il fascino di queste scoperte è legato alla bellezza dei luoghi e grandiosità di ingressi ed ambienti sotterranei ed anche allo spirito che ha animato il gruppo di esploratori; notevole anche il contesto sociale in cui si è svolta la permanenza, un piccolo paesino dove sembra fare un salto indietro nel tempo e dove l’accoglienza si è dimostrata molto forte. Ne esce un quadro affascinante e suggestivo.

A FINE SERATA PRESENTAZIONE DI UN NUOVO CORSO

Al termine della serata verra’ presentato il nuovo corso di introduzione alla speleologia organizzato dal Gruppo Speleologico del CAI Varese, che si svolgera’ nei mesi di marzo ed aprile nelle grotte del Campo dei Fiori.