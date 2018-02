“L’albero d’oro”, mostra a villa Hussy a giugno

Giorni di programmazione culturale a Luino. Oltre alla stesura della bozza di appuntamenti che andranno a comporre il mosaico dell’offerta culturale della prossima stagione, sono in programma anche mostre d’arte proposte da privati.

Antonella Petese, responsabile della scuola d’arte “L’albero d’oro” sta organizzando una mostra per la fine del corso di quest’anno e ha chiesto al Comune la disponibilità per avere lo spazio di Villa Hussy, sede della biblioteca, per la metà di giugno.

«Da noi imparano a dipingere molti giovani con diverse tecniche su tela e carta con carboncino, olio, acquerello, e altro», spiega, «e anche quest’anno gli allievi esporranno i loro lavori. Per questo chiediamo al Comune uno spazio».

Con lei anche l’artista luinese Adele Cossi, celebre cantante lirica e noto volto televisivo che ora svela un talento nuovo, confermandosi un’artista complessa e versatile che ha realizzato ed esposto diverse opere (una di queste è la foto di apertura dell’articolo. Nello scatto qui sopra, da sinistra Antonella Petese, e Adele Cossi).