L’arte della motosega senza farsi male

Sono aperte le iscrizioni al corso di Protezione civile dedicato all’utilizzo della motosega.

Il corso è rivolto in modo particolare ai volontari delle associazioni e ai gruppi comunali di Protezione civile che aderiranno al progetto di Colonna Mobile.

Per iscriversi sarà necessario andare sul sito della Provincia di Varese nella sezione dedicata alla Protezione civile.

Il corso conta 20 ore di lezioni teoriche e una prova pratica. Le lezioni in aula si terranno nei giorni 3, 6, 13 e 18 marzo, mentre la prova pratica è stata programmata per i giorni 10, 11 e 17 marzo.

Gli iscritti verranno suddivisi in gruppi e la sede per le lezioni in Aula sarà l’Agenzia formativa della Provincia di Varese in via Monte Generoso.

«E’ questo un passo avanti concreto lungo il percorso di formazione dei volontari di Protezione civile – ha dichiarato il Consigliere provinciale Davide Tamborini – Siamo infatti convinto che questa iniziative oltre ad essere importanti sotto il profilo della formazione, sono fondamentali anche per la valorizzazione dei volontari, i quali potranno di volta in volta migliorare le proprie competenze e capacità da mettere al servizio dei cittadini e del territorio».