L’assessore all’urbanistica dai giovani di Stoà per parlare di Pgt

I ragazzi di Stoà presentano l’incontro con una citazione di Italo Calvino: “le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure”. Pensata come occasione di approfondimento collettivo su alcune tematiche relative al tema

dell’abitare e degli spazi urbani, in previsione della prossima modifica al Piano di Governo del Territorio, la rassegna Abitare la città prosegue nella serata di venerdì 16 febbraio.

Alle ore 21 presso il Centro Giovanile Stoà di Via Gaeta 10 sarà ospite il Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Isabella Tovaglieri, invitata ad approfondire la prospettiva che si ha sul piano urbano di Busto Arsizio. Modera l’architetto Lucia Zorzetto.

In sala saranno inoltre esposti alcuni scatti della mostra “Busto – il presente racconta” dell’architetto Antonio Locati.

Si ricorda, inoltre, la possibilità di condividere la propria opinione sulla città di Busto Arsizio attraverso il sondaggio “Abitare la città” (qui il form da compilare) . Un’opportunità per interrogarsi sulla qualità della vita e dei servizi presenti in città; sulla capacità di fare squadra e sulle aree cittadine da recuperare. Il sondaggio è anonimo e a soli fini conoscitivi e didattici. I risultati saranno presentati nel corso della serata del 16 febbraio alla presenza del vicesindaco di Busto Arsizio.

La rassegna si concluderà nella serata di venerdì 2 marzo con la possibilità di esplorare scenari di un futuro possibile, attraverso la presenza di un pool di architetti che illustreranno le soluzioni già in atto, quelle prospettate e il panorama di sviluppo intrapreso dall’architettura per i prossimi anni. In sala gli architettiStefano Castiglioni e Angelo del Corso e l’ ingegnere Alberto Mazzuchelli e OASI Architects.

Per maggiori info www.stoabusto.it