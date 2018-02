L’Associazione Voce del Silenzio cerca nuovi volontari e lancia i corsi di formazione

Venerdì 9 febbraio ricorre la Giornata Nazionale delle persone in condizione di stato Vegetativo, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2011 per promuovere, attraverso idonee iniziative di sensibilizzazione e solidarietà , l’attenzione e l’informazione su questo tipo di disabilità che coinvolge oltre al malato, in maniera assai rilevante, i familiari.

Nell’ambito di questa ricorrenza, l’associazione di volontariato di Gallarate “La voce del silenzio”, che ha come finalità principale la creazione di una rete di supporto per i familiari delle persone che si trovano in questa condizione, annuncia la ricerca di nuovi volontari e presenta i corsi di formazione che partiranno nelle prossime settimane. L’Associazione che ha mosso i primi passi nel mese di maggio dello scorso anno è già attiva presso la Rsa Camelot (dove esiste un nucleo specializzato per la cura e l’assistenza dei pazienti in stato vegetativo), con attività ricreative e incontri di auto mutuo aiuto per i familiari e mettendo inoltre a disposizione delle famiglie che vivono questa condizione al domicilio una serie di servizi, tra cui anche il supporto di un’assistente sociale.

Venerdì sera presso la RSA CAMELOT si terrà un momento di festa per i familiari, ma sarà soprattutto l’occasione per annunciare i corsi di formazione e invitare tutti coloro che desiderino fare l’esperienza del volontariato a venire all’incontro di presentazione, che si terrà martedì prossimo alle ore 18,00 alla sede dell’Associazione La voce del silenzio (Camelot, ingresso di via Sottocorno 5). Sarà poi possibile per chi desiderasse diventare volontario partecipare al corso di formazione che partirà a breve organizzato in cinque incontri in cui professionisti e volontari illustreranno ai nuovi volontari possibili ambiti di intervento.