L’auto del Comune diventa elettrica, nel weekend è per i turisti

Venerdì 23 febbraio 2018 alle ore 11.30 nel Parco del Palazzo Municipale di Maccagno, il sindaco Fabio Passera e il presidente di Ferrovie Nord Milano Andrea Gibelli, inaugureranno il Car Sharing (letteralmente “auto condivisa”) tra Amministrazione Comunale e la cittadinanza.

Un progetto con macchina interamente elettrica (una Renault “Zoe”) e un nome roboante (“2.0 Just in time”), ma dal grande valore simbolico.

Finalmente un’autovettura completamente elettrica, che il Comune utilizzerà per le proprie necessità dalle ore otto del lunedì mattina fino alle dodici del sabato di ogni settimana.



Poi, per l’intero fine settimana e per chiunque lo desideri, potrà utilizzarla, previo il semplice abbonamento al servizio.

Rispetto dell’ambiente e salvaguardia della salute dei cittadini sono i capisaldi di questa iniziativa voluta e sostenuta da E-Vai, la società interamente pubblica partecipata da FNM e da Regione Lombardia.

La popolazione é invitata a intervenire.