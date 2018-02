Lavorare in coppia: ecco i consigli per non “scoppiare”

Incontrare l’anima gemella nell’ambiente lavorativo accade spesso, considerando il tempo che si trascorre lavorando. Condividere lo stesso ambiente e gli stessi ritmi, nonché le medesime dinamiche professionali, può facilitare nella comprensione dell’altro e favorire una reciproca empatia: ci si conosce meglio e si sviluppa spesso la capacità di fare team anche nella vita privata. Nel lungo periodo, però, il confine tra identità professionale e vita di coppia può scomparire. Il rischio? Portare il lavoro a casa, comprese incomprensioni ed eventuali gelosie, esasperando il clima tra le mura domestiche.

Tuttavia, coniugare la propria vita privata con la carriera professionale è possibile. Basta seguire qualche piccolo consiglio. Ecco i suggerimenti di Roberta Lambert, Sales Manager di Seltis – società di ricerca e selezione di Openjobmetis, la prima e unica Agenzia per il Lavoro quotata oggi in Borsa Italiana nel segmento Star – per non rovinare l’intesa ed evitare di far “scoppiare” la coppia a causa del lavoro.

1) Non pranzare assieme

È importante ritagliarsi degli spazi per coltivare la propria individualità. Se si vive in simbiosi con il partner gli argomenti di conversazione potrebbero venire meno. Andare a pranzo in posti diversi o con altri colleghi può essere sicuramente un ottimo modo per preservare la propria sfera professionale… e sapere di cosa parlare la sera a cena. Una soluzione alternativa può essere quella di recarsi ogni tanto al lavoro con mezzi differenti, magari approfittando di qualche commissione che costringa a fare una deviazione sul tragitto casa-ufficio.

2) Concedersi ogni giorno un time-out dal lavoro

Definire un momento della giornata in cui si può parlare di tutto, ad eccezione del lavoro, può essere un’occasione per concedersi una pausa dalla vita professionale e concentrarsi sulla coppia. Fissare delle regole è importante, ma a volte può essere fondamentale!

3) Essere d’accordo sulle questioni di principio, ma discutere i dettagli

Il dialogo, si sa, fa bene alla coppia. Le discussioni lavorative a volte sono inevitabili ma, se affrontate nel rispetto reciproco, possono essere un’occasione per essere più affiatati in ambito extra lavorativo. A patto che si eviti di essere eccessivamente competitivi o di usare il proprio ruolo, se superiore, per far valere la propria opinione.