Lavori all’Agesp Point, servizio garantito in via Marco Polo 12

Agesp rende noto che, a causa di lavori non programmabili di manutenzione straordinaria, l’Agesp Point di Via Magenta 22, Busto Arsizio rimarrà chiuso per alcuni giorni.

La società si scusa per il disagio arrecato all’utenza, conferma che il servizio viene comunque garantito, in quanto gli sportelli di AGESP Energia (Gas, Energia Elettrica e Teleriscaldamento) sono stati temporaneamente trasferiti presso la sede AGESP di Via Marco Polo 12 con i seguenti orari di apertura:

da lunedì a venerdì ore 8.30 – 13.00

sabato ore 8.30 – 12.00.

Per informazioni: servizio telefonico commerciale Gas, Energia Elettrica, Teleriscaldamento – numero verde 800 003 858.