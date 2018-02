Lavori in corso sulle statali tra lago di Como e Valtellina

Anas comunica che, per lavori sulle strade statali 340 dir, 36 Racc ‘Raccordo Lecco-Valsassina’, 39 ‘ dell’Aprica’, dalla prossima settimana saranno attive alcune limitazioni alla circolazione, nelle provincie di Lecco, Sondrio e Como.

Sulla strada statale 340 dir, da mercoledì 28 febbraio, per lavori di pavimentazione, rimarrà chiuso il tratto tra il km 27,100 e il km 28,500 con deviazione lungo la viabilità alternativa. Nel dettaglio il traffico proveniente dalla Valtellina in direzione Como dovrà immettersi sulla strada provinciale 4 (ex SS 402) all’altezza del km 99,000 della strada statale 36. Per quanto riguarda il traffico che da Como è diretto in Valtellina e Valchiavenna sarà deviata al km 27,050 sulla strada provinciale 4. I territori comunali coinvolti dal provvedimento sono Gera Iario, Sorico e Dubino. La conclusione dei lavori è prevista per il 9 marzo.

Per consentire alcuni interventi di manutenzione sulla strada statale 36 Racc ‘Raccordo Lecco-Valsassina’, da lunedì 26 febbraio e fino al 30 marzo (esclusi i week-end), rimarrà chiusa la corsia sud da inizio tratta all’interno del comune di Ballabio, fino alla rampa di immissione a via ai Poggi, all’interno del territorio comunale di Lecco. Il traffico verrà deviato sulla viabilità provinciale e locale.

Infine sulla strada statale 39 ‘dell’Aprica’, da lunedì 26 febbraio a giovedì 29 marzo (fascia oraria 9:00/17:00), sarà istituito il senso unico alternato regolato da semaforo, nel tratto tra il km 0,000 e il km 1,340, ad eccezione dei giorni prefestivi e festivi. Il provvedimento si rende necessario per consentire i lavori di posa della rete del gas, in località Tresenda, all’interno del territorio comunale di Teglio.