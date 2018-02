Tra “le città di Cassano” a spuntarla è quella in Valcuvia

Il turno di campionato nel torneo di rugby di Serie C2 ha messo di fronte a Vizzola Ticino i Rosafanti e gli Unni. Questi ultimi sono tornati alla vittoria (8-47 il punteggio) e hanno ottenuto anche il trofeo “Le città di Cassano”, il boccale in ceramica messo in palio ogni volta che si affrontano le squadre basate – appunto – a Cassano Magnago e Cassano Valcuvia (ne abbiamo parlato QUI).

L’avvio di gara è stato il preludio dell’intera sfida, con il valcuviano Padula in meta al terzo giro d’orologio. I padroni di casa hanno retto poco più di mezzo tempo e dopo aver ridotto lo scarto con un calcio di punizione centrato da Interdonato, al 27′ hanno subito la seconda meta di Padula e al 32′ quella di Battaglieri.

Il primo tempo è terminato sul 21 a 3 per gli Unni che al 4′ della ripresa sono andati in meta con Biondolillo, al 10′ con Di Muro e al 16′ con Padula, giunto alla tripletta personale. Nell’ultimo scorcio di partita, ci sono state altre due mete: al 36′ quella di Guazzi dei Rosafanti e al 38′ la settima degli Unni, marcata da Tommaso Foresio. Con sei trasformazioni su sette, capitan Rossi ha fissato il punteggio sul 47 a 8 in favore del Valcuvia che tra le sue fila ha visto l’esordio di Daniel Riserbato, proveniente dal settore giovanile.

Il prossimo appuntamento ufficiale è fissato al 4 marzo, quando Cassano Valcuvia gli Unni affronteranno i Saints di Abbiategrasso, nel match valido per la quarta giornata di ritorno. Più imminente e significativa la trasferta di Catania, in programma sabato 24 e domenica 25 febbraio con i valcuviani che faranno visita ai Briganti di Librino. Questo viaggio era già stato programmato da tempo, ma assume un valore più forte visto che l’11 gennaio, un incendio doloso ha mandato in fumo la sede del club etneo. I rugbisti di tutt’Italia stanno raccogliendo fondi da destinare ai Briganti e così anche gli Unni che inoltre giocheranno una sfida amichevole sul loro campo.