Le modifiche al servizio bus per il Carnevale bosino

Scuole chiuse e orario non scolastico in vigore su tutta la rete di Autolinee Varesine nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17 febbraio 2018, in occasione del Carnevale.

Ma non solo: la tradizionale sfilata prevista nel centro di Varese, per il pomeriggio di sabato 17 febbraio, comporta anche sostanziali modifiche alla circolazione dei bus di linea.

SFILATA DEI CARRI: COSA SUCCEDE AI BUS URBANI ED EXTRAURBANI

Per quanto riguarda i pullman blu del servizio extraurbano, le linee N10/11 (Varese-Ghirla-Luino/Lavena Ponte Tresa) non transiteranno dal centro nella fascia oraria tra le 13.30 e le 18.00, effettuando un percorso alternativo tra piazzale Kennedy e viale Valganna; sin dalle 12.30 e fino a termine giornata, invece, le linee N20 (Varese-Angera-Sesto Calende) e N21 (Varese-Osmate) effettueranno un percorso alternativo tra piazzale Kennedy e la rotonda via Sanvito/via XXV Aprile, anche in tal caso senza transitare dal centro storico.

Sulle linee urbane della città, tra le 13.00 e le 18.00 si attuerà lo “spezzamento” delle linee ai margini del centro. Dunque, i bus provenienti da Capolago (linea A), Bizzozero Nabresina (C), Bizzozero viale Borri (E), San Fermo (H), Belforte (N) e Olona (P) saranno limitati alla stazione FS; quelli provenienti da Biumo Superiore (A), Sangallo (B), Sacro Monte-stazione Funicolare (C), Montello-Scuola Europea (H), Velate (P) e Bregazzana (Z) si fermeranno invece in piazza Beccaria; inoltre, gli autobus da via Corridoni (B), Avigno/Palasport (E), Morosolo (M), Calcinate del Pesce (N) e Calcinate degli Orrigoni (Z) dovranno attestarsi a piazza Libertà (Questura).

Siccome la chiusura di via Sacco interesserà un orario più esteso rispetto a quello delle altre vie, di conseguenza anche dalle 12.30 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00 proseguirà con alcune modifiche lo spezzamento della B (da Sangallo per FS; da Corridoni per piazza Libertà), della E (da Bizzozero per corso Moro; da Avigno/Palasport per piazza Libertà), della N (da Belforte per corso Moro; da Calcinate del Pesce per piazza Libertà) e della Z (da Bregazzana per FS; da Calcinate degli Orrigoni per piazza Libertà).

Si ricorda infine che gli orari possono subire ulteriori variazioni a causa della manifestazione.