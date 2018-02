Per le pmi del settore turismo 150mila euro per la comunicazione digitale

L’opportunità si apre per gli alberghi e i ristoranti e, più in generale, per tutte le imprese varesine che operano nella ricettività turistica, fornendo servizi e proponendo attività legate a sport, cultura e intrattenimento. Per loro, è ora disponibile il bando della Camera di Commercio che mette a disposizione complessivamente 150mila euro per un supporto agli investimenti in comunicazione digitale, migliorando la loro presenza sul web. E ciò anche con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva di queste strutture a Ecosistema Digitale Turistico (EDT). Quest’ultima è la nuova piattaforma dove le imprese potranno inserire le proprie offerte alberghiere, pacchetti turistici, proposte per visite guidate, ecc. Una piattaforma insomma di connessione della filiera turistica regionale, i cui contenuti saranno utilizzati per alimentare il sito InLombardia, rappresentando inoltre lo strumento base per l’attività degli InfoPoint distribuiti sul territorio.

Entrando nel dettaglio del bando della Camera di Commercio varesina, l’intervento consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% della spesa (al netto d’Iva) e fino a un massimo di 2.500 euro per investimenti dal 1° gennaio al 31 luglio di quest’anno in diversi contesti. Si va dalle infrastrutture e le dotazioni telematiche all’aggiornamento delle competenze sulla promozione digitale. E ancora, la realizzazione e lo sviluppo di nuovi contenuti per migliorare la presenza sul web, compresi i social network, i servizi di consulenza per rafforzare la componente digitale e telematica della propria impresa e l’attività di comunicazione e promozione, naturalmente in ambito digitale.

Le domande di partecipazione al bando, esclusivamente in forma telematica, devono essere presentate entro il 13 aprile sulla piattaforma webtelemaco . Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito della Camera di Commercio.