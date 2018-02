Leonardo, ordine dalla Cina per 26 elicotteri

Sino-US, distributore esclusivo di Leonardo nel mercato cinese, ha firmato contratti per 7 elicotteri AW119Kx, 15 AW109 Trekker e 4 AW139 con consegne nel 2018 e 2019 Le commesse si aggiungono alle 65 unità ordinate negli ultimi due anni, soprattutto in versione eliambulanza. Leonardo rafforza così la propria leadership nella fornitura di elicotteri in Cina nel periodo 2016-2017 e consolida il primato della più numerosa flotta di elicotteri per elisoccorso e eliambulanza attiva nel Paese.

Gli ordini si aggiungono alla serie di contratti, in particolare per eliambulanze, siglati da Sino-US con Leonardo negli ultimi anni e che includono 25 AW119Kx, un mix di 30 AW139 (nella foto) e AW169 nel 2016 e dieci AW109 Trekker nel 2017, a testimonianza della crescente collaborazione tra i due partner in Cina, compresi i territori di Hong Kong e Macao.

Leonardo vanta una posizione di leadership nel mercato cinese dell’elisoccorso e una flotta di oltre 200 elicotteri per missioni sia commerciali sia di pubblica utilità. Con 30 unità consegnate nel 2017, Leonardo ha stabilito lo scorso anno un primato di crescita nel Paese. Grazie alle consegne pianificate per i prossimi due anni, l’operatore cinese Kingwing, destinatario di molte delle macchine ordinate negli ultimi anni, diventerà tra i più grandi operatori civili al mondo di elicotteri Leonardo.