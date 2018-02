A lezione di indipendenza con il direttore del Corriere della Sera

La cucina del Corriere della Sera, raccontata dal direttore Luciano Fontana. E’ stata una mattinata importante, per gli alunni del Liceo Cairoli di Varese, e in particolare le classi dell’indirizzo Erodoto, dedicato alla comunicazione. Il direttore del più importante quotidiano italiano ha spiegato come nasce e come si dirige una grande e prestigiosa azienda.

“Non ci crederete – ha detto – ma fare il direttore del Corriere non vuol dire avere grandi interferenze. Rimane però un patto con l’editore, che è Urbano Cairo, affinché sia rispettata la tradizione di indipendenza, tradizione e terzietà politica del Corriere. Un giornale che mantiene sempre un equilibrio tra le simpatie diverse dei suoi lettori”.

“Ho una regola di vita – ha continuato il direttore Fontana – sono riuscito a unire la professione con la mia principale passione e già questo mi ha molto gratificato. Però come ogni direttore so che, prima o poi, qualcuno mi sostituirà e quindi cerco di fare, ogni giorno, del mio meglio. Con onestà, serietà e nel modo più indipendente possibile. Per andare via, diciamo, c’è tempo”. L’incontro è stato presentato dall’avvocato Daniele Pizzi