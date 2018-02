In libreria con le favole di Ramos, in difesa del lupo

Appuntamento in libreria. Sabato 17 febbraio, alle 11, la libreria Potere ai bambini festeggia il “Ramos Day”, un evento su scala nazionale dedicato al grande Mario Ramos, uno degli illustratori più amati dai bambini.

L’evento è organizzato dalle librerie indipendenti del circuito Cleio, in collaborazione con l’editore Babalibri e quest’anno è ancora più speciale perché sarà patrocinato dal WWF per la difesa del lupo italiano.

Durante la mattinata di sabato quindi, verranno letti i titoli più significativi di Mario Ramos (“Sono io il più forte”, “Sono io il più bello”, “Il più furbo”) e seguirà un workshop creativo.

Lettura e laboratorio dai 3 anni in su. La partecipazione è su prenotazione e ha un costo di 12 euro. Per le iscrizioni potete mandare una email a info@potereaibambini.it oppure telefonare allo 0332 1692199. La libreria è in via Carlo Robbioni, a Varese.

Parte del ricavato verrà devoluto al WWF Italia per la campagna Sos Lupo.