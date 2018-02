Licata: “Il Centro per l’impiego aperto grazie alla collaborazione col Comune”

«Qualche giorno fa è avvenuta la riapertura del Centro per l’impiego di Luino – ha dichiarato il Consigliere provinciale Giuseppe Licata – Oltre alla significativa e immediata risposta da parte delle comunità e degli utenti, credo sia importante sottolineare due aspetti. Il primo è che abbiamo conservato un servizio sul territorio strategico e il secondo aspetto è legato al percorso condotto per arrivare a questo risultato, che ha visto la collaborazione tra l’Ente Provincia e il Comune di Luino».

«Una collaborazione su questo tema basata sulla condivisione dell’obiettivo di fondo, ovvero dare una risposta alle esigenze occupazionale e sociale dei cittadini. L’auspicio è che questa collaborazione possa rappresentare un modello di collaborazione anche per altre situazioni», ha concluso Licata.