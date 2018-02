L’Imoco non sbaglia un colpo, per l’Uyba è uno stop pesante

Altro brutto KO per le ragazze della Unet EWork Busto che sul campo della capolista Conegliano, perdono con un secco 3-0 (25-19, 25-17, 25-17) al termine di una prestazione decisamente scarsa. Mencarelli deve fare a meno di Diouf, tenuta in panchina dopo aver accusato in settimana un dolore all’inguine e l’assenza dell’opposto deve aver influito sul risultato, per una squadra il cui risultato troppo spesso dipende dalla prestazione della sua azzurra.

Ma l’assenza di Diouf, pure molto importante per l’economia biancorossa, non può bastare a spiegare l’andamento di un match che lascia tanta delusione, soprattutto perché da Busto ci si aspettava una prova combattiva e determinata per riscattare la brutta figura di Legnano.

Stufi e compagne hanno invece subito per tutto il tempo il gioco delle venete e ancora una volta hanno fatto vedere una prestazione ricca di errori. Altra gara insufficiente per Orro che è troppo imprecisa e non riesce a trovare le soluzioni di gioco migliori per innescare le sue attaccanti; male anche Bartsch che a inizio stagione è stata un grande terminale di attacco mentre ora sembra scarica. Lontani i tempi in cui il muro biancorosso faceva la differenza e lontana anche la grinta vista in avvio di campionato.

Segnali decisamente negativi anche in vista di una settimana impegnativa che vedrà la UYBA impegnata nella gara di ritorno di di CEV contro le turche dell’Eczacibasi Istanbul al Palayamamay (inizio gara ore 20:30) e poi il prossimo weekend nelle finali di Coppa Italia, proprio contro la Imoco Conegliano al PalaDozza di Bologna (sabato 17 febbraio alle ore 15.30).

LA PARTITA

Mencarelli schira Orro in regia, Piani opposto, Bartsch e Gennari in attacco, Stufi e Botezat al centro, Spirito libero. Nel primo set la UYBA va subito a -4 (4-0) e Mencarelli deve subito fermare il gioco per provare a svegliare le sue. Al rientro in campo Conegliano continua a segnare punti e solo l’errore di Biricio in battuta regala il primo punto alle biancorosse (6-1). Nicoletti è indiavolata e Biricio a muro blocca gli attacchi bustocchi. Sul 13-6 mencarelli ferma ancora il gioco ma invano perchè le pantere continuano il loro attacco (17-9). Il turno in battuta di Piani sembra voler riaprire il gioco (17-14) ma Biricio non ci sta (23-17). È la stessa Biricio a chiudere il gioco, 25-19.

Nel secondo parziale la UYBA inizia con un leggero vantaggio (2-3) ma l’errore di Bartsch in battuta innesca le avversarie che iniziano a martellare la difesa biancorossa. Sull’8-4 è nuovamente time out Busto. Wilhite viene schirata al posto di Bartsch e insieme a PIani prova a raddrizzare la situazione (8-6). Le pantere mettono la quinta e il muro di Danesi vale il 18-8, situazione disperata che mencarelli affronta inserendo Chausheva su Piani e Dall’Igna su Orro. La UYBA è spenta e subisce il gioco delle avversarie che chiudono 25-17.

Altro inizio da dimenticare per Stufi e compagne che concedono alle avversarie un facile 5-1. Mencarelli chiama subito il primo cambio e rimette in campo Chausheva al posto di Bartsch. De Kruijf porta la squadra a +6 (9-3), sfruttando anche le troppe imprecisioni di Orro, che non riesce a distribuire bene il gioco e alza in modo non preciso. Vita facile per la Imoco che chiude il conto sul 25-17 per la seconda volta.

Imoco Conegliano V. – Unet E-Work Busto Arsizio 3-0 (25-19, 25-17, 25-17)



Conegliano: Bricio 15, Fiori ne, Lee 2, De Kruijf 11, Cella 2, Melandri ne De Gennaro (L), Danesi 10, Wolosz 2, Hill 8, Nicoletti 5, Bechis ne.

Busto Arsizio: Piani 11, Stufi 5, Spirito (L), Gennari 4, Dall’Igna, Orro, Wilhite 6, Diouf ne, Bartsch 4, Berti ne, Negretti, Chausheva 1, Botezat 6.

Arbitri: Frapiccini-Feriozzi.

Note. Conegliano: battute sbagliate 7, ace 7, muri 11. Busto Arsizio: battute sbagliate 11, ace 2, muri 6.