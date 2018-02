L’inquilina del piano di sopra alle Arti

Settimo appuntamento della 50ª Stagione Teatrale promossa dal Centro Culturale del Teatro delle Arti con il patrocinio del Comune di Gallarate.

Martedì 27 e mercoledì 28 si rappresenta L’inquilina del piano di sopra, un classico della comicità di Pierre Chesnot. Commedia dai buoni sentimenti, che ride dei rapporti di coppia e di eventi come il tentativo di suicidio più volte minacciato dalla protagonista.

Un’elegante favola moderna sul dramma della solitudine con un lieto fine sospirato, una commedia che mette il buon umore e fa amare la vita, proprio perché dà il peso giusto alle cose. Due personaggi in crisi esistenziale ed un terzo, l’amica di lei, che al giro di boa degli anta, quaranta lei e cinquanta e più lui, fanno i conti con il loro passato e si interrogano sulle aspettative del futuro. L’inquilina Sophie accetta, come ultimo tentativo, la sfida dell’amica Suzanne: rendere felice un uomo, il primo che le capiti a tiro. Un modo per dare senso alla propria vita dopo ventennali tentativi di rapporti andati male. L’incontro è con Bertrand, scontroso, unico scapolo del palazzo, personalità eccentrica, professore universitario che si diletta nella costruzione di marionette, pupazzi e meccanismi automatizzati. Inizia così il gioco dell’innamoramento, e i due, tra pianto e riso, trovano la capacità di sdrammatizzare le piccole tragedie quotidiane, per affrontare con leggerezza e lucidità la paura della solitudine.

Per Gaia De Laurentis è un ritorno dopo il successo di A piedi nudi nel parco (Dicembre 2012).

