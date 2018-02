L’Italia del ’43 raccontata da un bambino, in scena “Testastorta”

Dopo il grande successo di pubblico e oltre 40 repliche in tutta la Lombardia, arriva a Porto Valtravaglia lo spettacolo Testastorta, versione scenica dell’omonimo romanzo della scrittrice israeliana Nava Semel. Prodotto dalla Compagnia Teatrale Milanese Chronos3, dedicato al tema della Shoah, racconta la storia di un bambino alla prese con i suoi sogni e le sue fantasie, nel bel mezzo del conflitto mondiale. L’appuntamento è per sabato 3 marzo, alle 21, al Salone Colombo.

SPETTACOLO SULLA MEMORIA STORICA

Piemonte. Italia. 1943. Fra tedeschi ed ebrei… Tommaso, 9 anni, vuole scoprire cosa si nasconde in soffitta.

TRAMA

Una favola per adulti sospesa tra Fantasia e Storia che racconta – attraverso lo sguardo sognante e spietato di un bambino – gli orrori della guerra, i buchi neri della nostra coscienza collettiva. Tommaso ha otto anni quando viene adottato da due donne bizzarre e selvatiche, una madre e una figlia con un passato turbolento e qualche segreto che abitano un’immensa e fatiscente cascina in mezzo alla campagna. Siamo nell’Italia del Nord, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Presto Tommaso si rende conto che nella soffitta, nella parte diroccata della cascina, c’è nascosto qualcosa. O qualcuno. La fantasia di Tommaso si scatena, si lancia in improbabili esplorazioni e investigazioni, fino a far emergere una sconvolgente verità che lo riguarda da vicino, più di quanto egli non creda…

LA COMPAGNIA

La Compagnia Teatrale Chronos3 nasce nel gennaio 2011 presso la Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano dall’incontro di tre registi: Valentina Malcotti, Manuel Renga e Vittorio Borsari. I tre registi hanno creato progetti collettivi o singoli presentati in diversi teatri a Milano, in Lombardia e in Piemonte: Piccolo Teatro, Teatro Franco Parenti, ATIR, Teatro Libero, Teatro della Cooperativa, Festival di Asti, Festival Fringe di Torino, IT Festival Milano. Tutti i progetti targati Chronos3 si collocano nell’ambito della drammaturgia contemporanea mettendo in scena le opere di giovani autori impegnati ad indagare la complessa realtà dell’oggi. Dal 2014 la compagnia è socia del Teatro Libero a Milano e dal 2015 fa parte del Circuito Ministeriale Multidisciplinare della Lombardia CLAPSpettacolo dal Vivo, dando valore ad un lavoro che si sta consolidando sul territorio della regione.

Nel 2016 Chronos3 viene selezionata con altre quattro compagnie under_35 per il bando NEXT di Regione Lombardia. Sempre nel 2016 il progetto Circuito Contemporaneo / Switch on! vince il finanziamento triennale del bando FUNDER35 di Fondazione Cariplo. Dal 2017 inizia una collaborazione con la Compagnia Malcostume nella direzione artistica della stagione TEATRO 6 / Circuito Contemporaneo al teatro Sant’Afra di Brescia. Adatto sia ad un pubblico di adulti che di ragazzi.

TESTASTORTA

la storia inventata tratto dal romanzo Testastorta di Nava Semel

edizioni Belforte Salomone&c

drammaturgia Tobia Rossi regia Manuel Renga

con Valerio Ameli e Valeria Perdonò

scene Marina Conti e Stefano Zullo

costumi Nicole Leonardi

assistente alla regia Ian Bertolini

Per informazioni e prenotazioni: v.malcotti@gmail.com , biglietti 5 euro.