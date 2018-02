Appuntamento all’Università del Melo in via Magenta 3 a Gallarate, alle 16 per venerdì 9 febbraio con “Altro che note a margine Puccini, Mascagni, Franchetti: quando l’Italia dettava legge in musica”. Il reading teatrale, con musica dal vivo, vede un testo di Valeria Palumbo.

In scena Valeria Palumbo, Sonia Grandis, Paola Salvi, il musicista Carlo Rotondo e il tenore Alessandro Tamiozzo.

Una serie di foto conservate, fra l’altro, nell’Archivio di Stato di Milano mostra assieme tre compositori: Giacomo Puccini, Pietro Mascagni, Alberto Franchetti. Dietro le immagini, una storia: quella della straordinaria vitalità della cultura musicale, letteraria e artistica dell’Italia post-Unitaria e pre-fascista. Perché compositori, scrittori, poeti e pittori costituivano ancora una società ristretta, ma ricca di scambi, nella quale anche le donne cominciavano a ritagliarsi un ruolo di rilievo. Così tra straordinarie aperture e incredibili meschinità, tradimenti, ripicche e posizioni di retroguardia l’Italia viveva l’ultima grande stagione culturale prima dell’inverno fascista.

Lo racconteremo con ironia. Con l’aiuto di video. E con il canto.

INGRESSO LIBERO E GRATUITO.

Info: 0331 708224, udm@melo.it