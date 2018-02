Lite tra fidanzati, lei finisce all’ospedale

Un bisticcio tra ragazzi – lei di appena 19 anni – è finito con un ricovero al Pronto Soccorso nel primo pomeriggio di oggi. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Luino intervenuti nella zona della stazione delle ferrovie dello Stato di Laveno Mombello si tratterebbe di una lite violenta fra due persone legate da una relazione, sfociata nell’ennesimo episodio di botte partito nell’abitazione e protrattosi in strada, dove i militari sono stati chiamati ad intervenire.

La pattuglia, date le condizioni della giovane ha subito chiamato il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza.

Il personale della Croce Rossa Italiana ha preso in carico la ragazza, l’ha medicata e trasportata in ospedale in codice giallo per le ferite e le contusioni, sembra, derivate da violenti calci.

La posizione dell’aggressore è stata al vaglio dei militari, chiamati ad operare d’ufficio se la prognosi supera i 20 giorni. Altrimenti la violenza potrà essere perseguita solo tramite una querela di parte, come in questo caso: nel pomeriggio i sanitari hanno stabilito la prognosi, quantificandola in un giorno.