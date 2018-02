L’Ite Tosi a lezione di Industria 4.0

Il mondo dell’impresa incontra i ragazzi per confrontarsi sul tema dell’industria 4.0. Il tema della manifattura digitale e della trasformazione che sta vivendo il mondo del lavoro sarà al centro di un confronto che si terrà domani, martedì 27 febbraio, con inizio alle ore 8.00, all’Istituto Tecnico Economico “Enrico Tosi” di Busto Arsizio.

Sui banchi, gli studenti delle classi quarte e quinte dell’istituto bustocco. In cattedra, per un giorno, il presidente dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese, Riccardo Comerio (nella foto). Più che una lezione, un momento di confronto con i giovani per parlare di quarta rivoluzione industriale e delle nuove figure professionali che un cambiamento definito ormai epocale sta creando all’interno delle imprese, anche quelle grandi, medie e piccole del Varesotto.

Dopo l’intervento del presidente dell’Unione Industriali, seguirà un momento di dibattito nel quale ragazzi e insegnanti potranno intervenire rivolgendo direttamente delle domande.