<h2>Litecoin: una delle criptovalute da tenere sott’occhio</h2>

Oltre il Bitcoin, una delle monete virtuali più conosciute attualmente sul mercato, ce ne sono altre in evoluzione che stanno prendendo sempre più piede, e si stanno facendo valere all’interno di un sistema come quello delle criptovalute sempre più in voga negli ultimi anni. Parliamo dei Litecoin.

Questa moneta virtuale è nata grazie all’ingegno di Charlie Lee, ed è arrivata negli ultimi tempi a posizionarsi come quinta classificata nelle criptovalute più importanti in quanto valore di capitalizzazione.

Difatti, recenti studi relativi all’andamento del mercato, parlano di quotazioni raddoppiate in pochissimi giorni, aumentando il singolo valore del Litecoin notevolmente. Attualmente, le quotazioni inerenti a questa moneta virtuale hanno toccato un valore mai raggiunto finora, e sembrerebbe sia destinato ad aumentare, data la costante e incessante crescita. Tant’è che il creatore, su uno dei suoi profili social, ha sentito l’esigenza di mettere in guarda gli investitori, in quanto teme che si possa verificare un ribasso considerevole, e che possa durare per un po’ di anni.

Tuttavia gli esperti ritengono che sia comunque producente e vantaggioso investire, e scegliere di destinare le proprie risorse economiche in questa valuta, ma bisogna fare molta attenzione alle indiscrezioni che ritengono possa davvero calare notevolmente di valore. Come d’altronde è successo qualche tempo fa, quando il Litecoin scese di quasi il 90%. Si consiglia, infatti, di investire in questa criptovaluta solo se si è nelle complete possibilità di ammortizzare l’eventuale perdita dovuta al possibile drastico calo di questa moneta, in quanto ne sembrerebbe abbastanza predisposta.

<b>Litecoin: cosa cambia rispetto ai Bitcoin.</b>

Per intenderci, il Litecoin è definito come ‘l’argento digitale’, mentre il Bitcoin come ‘l’oro digitale’.

Questo dovrebbe bastare a far comprendere a chiunque chi delle due valute virtuali sia più importante, e su quale valga la pena investire, ma recenti dati portano l’offerta del Litecoin ad essere superiore rispetto alla sua criptovaluta rivale. Una delle differenze che rendono il Litecoin migliore in tal senso, è la velocità con la quale vengono eseguite le transazioni.

Difatti sarà possibile effettuare un’operazione con i Litecoin in circa due minuti, al contrario dei Bitcoin che ne richiedono almeno trecento. Ecco perché l’ideatore, e i vari consulenti finanziari, ritengono che mentre i Bitcoin rappresentino una riserva di valore, i Litecoin hanno un ruolo fondamentale nel sistema dei pagamenti, grazie alla celerità con cui si possono eseguire i movimenti, e dunque alla comodità che ne deriva.

Oltre la velocità nell’eseguire transazioni, ci sono altre caratteristiche che rendono il Litecoin una criptovaluta piuttosto versatile che ha contribuito alla crescita esponenziale di questa moneta. Come ad esempio la maggiore frequenza con cui vengono confermate le transazioni, nonché un miglior sistema di conservazione dei dati. Inoltre, come già accennato permette di effettuare pagamenti a costo zero in qualsiasi posto in cui ci si trovi.

Sul web è possibile trovare diversi programmi cosiddetti ‘opensource’ che permettono di effettuare operazioni con una buona rapidità. Se invece non si è esperti finanziari, è possibile sempre rivolgersi a qualche consulente che possa farle al posto nostro, o addirittura esistono diverse comunity dove avviene uno scambio proficuo di informazioni, e consigli da seguire per poter operare con questa potenziale moneta virtuale.

Il progetto inerente il Litecoin è nato per mezzo di codici messi in circolo da sviluppatori indipendenti che sono dunque liberi di muoversi e modificare come meglio credono la valuta, e apportare delle migliorie in tal senso, senza che ci sia un’autorità centrale che monitori, e controlli il tutto.

Questa caratteristica è in comune con il Bitcoin, e con la maggior parte delle criptovalute presenti sul mercato.

<b>Come poter acquistarli.</b>

<a href=”https://www.monetizzando.com/litecoin/”>Dove Comprare Litecoin?</a> Come qualsiasi monete virtuale, sono a disposizione diverse piattaforme dove poter effettuare operazioni in tal senso, e quindi investire i propri capitali in Litecoin. Una delle più utilizzate rimane ‘Coinbase’, in quanto ritenuta la più affidabile, ma soprattutto è l’unica ad essere disponibile anche in lingua italiana.

<b>Litecoin: transazioni sicure come le altre criptovalute.</b>

È necessario sapere che tutte le monete virtuali sono frutto di calcoli sofisticati, e che quindi sono in grado di raggiungere livelli di sicurezza abbastanza elevati. È così anche per i Litecoin, che ha dalla sua parte la velocità con cui vengono effettuate le transazioni, la stessa che rende dunque questa moneta virtuale una delle più sicure in circolazione.

Ecco perché sempre più un numero maggiore di esercenti ha accettato i pagamenti per mezzo di questa valuta, e questo ha garantito agli utilizzatori una maggiore fiducia nel sceglierla, e nell’adoperarla per le proprie operazioni. Difatti, più aumenta il numero di chi utilizza una criptovaluta, più possiamo considerarla sicura rispetto ad altri. Ed è sicuramente il caso dei Litecoin.