Liuc, 1.600.000 euro di borse di studio e riduzioni sulle rette

Cinque borse di studio per un valore complessivo di quasi 20mila euro sono state consegnate alla Liuc-Università Cattaneo, alla presenza del rettore Federico Visconti e del presidente dell’associazione Amici della Liuc, avvocato Luca Capodiferro. Un momento importante e sempre significativo, che dà lustro a giovani decisi ad investire sul proprio futuro e ad impegnarsi, perciò, nello studio con serietà e fatica.

Si tratta di: Simone Porotti , Stefania Lucia Pittelli, Pier Paolo Pipino, Edoardo Comparetto e Ilaria Erba, studenti dei percorsi triennali e magistrali di economia che hanno ottenuto borse di studio per merito e reddito su fondi del Rotary Club RC Malpensa, dell’associazione Amici della Liuc e in memoria di Angelo Girola e di Aldo Ferrazzi grazie alla sensibilità delle rispettive famiglie.

«L’apporto dei privati nella raccolta dei fondi è fondamentale per far fronte ad un’elevata richiesta di borse di studio da parte di studenti che scelgono di formarsi in un Ateneo non statale quale il nostro», dice Sabrina Belli, responsabile diritto allo studio della Liuc.

La cerimonia è stata richiesta dai rappresentanti dell’associazione Amici della Liuc che, da sempre, hanno manifestato vivo interesse a conoscere gli studenti meritevoli, convinti che l’interazione reciproca fornisca un valore aggiunto per entrambi: per gli studenti che incontrano chi scommette su di loro e per i donatori che hanno, così, modo di seguirli più da vicino nel loro percorso accademico.

«Come associazione Amici della Liuc ci stiamo prodigando, pur in anni piuttosto complessi e complicati come questi, per aumentare il numero di borse di studio erogabili e per aiutare un numero sempre più importante di ragazzi. Tutto questo nella speranza che, chi oggi riceve, un domani, ben inserito nel mondo del lavoro, saprà essere riconoscente e dedicare qualche energia e risorsa ad aiutare i suoi colleghi del futuro», dichiara Luca Capodiferro, presidente dell’associazione.

L’iniziativa a sostegno degli studenti lodevoli si inserisce nei benefici economici offerti dalla Liuc che, ogni anno, elargisce borse di studio e riduzioni sulle rette per un valore medio annuale di circa 1.600.000 euro.