Il live party di Cosmo fa tappa allo Studio Foce

Cosmo live allo Studio Foce. L’appuntamento con la tappa di Lugano del Cosmotronic tour è per giovedì primo marzo, dalle 21 e 30.

Parte delle otto date nei live club più importanti, lo spettacolo si presenta come un party itinerante che conterrà il nuovo live di Cosmo ma anche dj special guest che si esibiranno nelle varie date dando vita a una vera e propria festa.

Cosmo, all’anagrafe Marco Jacopo Bianchi, già leader e fondatore dei Drink to Me, una delle cult band più amate dell’underground italiano, è esploso nell’estate del 2016 grazie al singolo “L’ultima festa”, il brano che dà il titolo al suo ultimo album e che ha letteralmente dominato l’airplay delle radio italiane fino ad arrivare al Disco d’oro. Grazie a un tour di più di 88 date, una vera e propria marcia trionfale scandita a colpi di sold out, ha vissuto da protagonista anche buona parte del 2017, grazie al

successivo singolo “Sei La Mia città”.

Entrata: CHF 18.- / LC e LCC CHF 15.-

Apertura cassa: 21:00

Prevendita offline: Sportello Foce, Via Foce 1, 6900 Lugano

T. +41 (0)58 866 48 00, sportello.foce@lugano.ch

Prevendita online: biglietteria.ch