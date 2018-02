Con lo “Sblocca scuole” tetto nuovo per le Medie

Un tetto con guaine che lasciano a desiderare e che quando piove mostra tutta la sua criticità in un edificio, – le scuole medie – che fanno di Gavirate un importante polo scolastico.

Questa mattina, mercoledì 14 febbraio, dal Comune facevano sapere che non era arrivata ancora l’ufficialità, ma nel computo generale degli interventi che rientrano nello “sbloccascuola” figura anche Gavirate.

Si tratta di quanto previsto dalla legge di stabilità 2016 che di fatto non veicola fondi statali ma sblocca la possibilità di spendere da parte degli enti locali.

Gavirate, una volta ricevuto il via libera, destinerà quindi 300 mila euro per la realizzazione ex novo della copertura dell’immobile che ospita le scuole medie.

La conferma arriva dal vice sindaco Massimo Parola: «Questo intervento permetterà di rifare il tetto dello stabile, che ogni volta che piove produce problemi in alcune aule all’ultimo piano. Con questo intervento ridaremo la piena operatività dello stabile».

Questo intervento si somma a quello già realizzato per le scuole elementari nel corso del 2016: anche in questo caso il rifacimento del tetto ha rappresentato un’importante manutenzione.