“Lo #sbloccascuole non dà soldi ai Comuni”

«Mi ha sorpresa l’uscita del segretario del Pd: forse non ha capito bene lo strumento dello #sbloccascuole». Il sindaco di Cassano Nicola Poliseno risponde al segretario Pd Tommaso Police, dopo che Cassano è rimasta esclusa dal nuovo “giro” dello #sbloccascuole.

«Lo #sbloccascuole non dà finanziamenti, ma concede ai Comuni spazio finanziario, cioè possibilità di spendere i soldi in cassa». Certo: per alcuni Comuni può essere la differenza tra fare e non fare opere, ma Poliseno polemizza rispetto alla situazione generale degli enti locali.

«Di fatto questa è la conferma che il patto di stabilità esiste ancora». Il patto era nato come strumento di controllo della spesa pubblica (a fronte di indebitamento crescente dei Comuni) ma poi nel tempo si era trasformato in una trappola per i Comuni, “ingessando” la spesa, anche a fronte di disponibilità di soldi. «Il patto ci vincola ancora, limita la possibilità dei Comuni a spendere i propri soldi, dopo che ci hanno tolto trasferimenti».

«Lo Stato ti tiene cappio al collo e poi quando ti danno un po’ più di aria, devi anche ringraziare» dice con immagine forte Poliseno.

Il sindaco richiama anche altri progetti scolastici su cui il Comune chiede fondi: «Abbiamo richiesto finanziamenti a fondo perduto per quattro interventi scolastici, in compartecipazione. Si parla di 1.300.000 complessivi, con un impegno di 400mila euro da parte nostra. I Comuni vogliono soldi, non possibilità di spendere soldi in cassa».