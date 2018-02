Lo strano pullman sulla lacuale è un museo itinerante sulla preistoria

Ha destato molta curiosità quello strano pullman a due piani che per qualche giorno è rimasto parcheggiato sulla provinciale del Lago tra Bodio Lomnago ed Azzate.

Un bus dall’aspetto inusuale, quasi agghindato come un carro di carnevale che molti automobilisti in transito in quei giorni hanno fotografato chiedendosi incuriositi di che cosa si trattasse.

La risposta è semplice: si tratta di un museo interattivo. Proprio così, quel bus è un vero e proprio viaggio nella preistoria ambulante che si muove di scuola in scuola per far conoscere ai bambini quell’epoca così lontana (ecco il sito internet).

In questi giorni si sta muovendo nel Varesotto per fare visita alle scuole di Saronno, Ferno, Cardano al Campo, Solbiate Olona, Oggiona con Santo Stefano, Induno Olona, Cuasso al Monte, Cazzago Brabbia, Daverio e Samarate.

Si tratta di un progetto nato dalla passione del direttore Patrizio Merelli e della dottoressa Romina Guglielmi a Colmurano, un comune in provincia di Macerata. I due si sono inventati questo originale progetto museale itinerante che si muove soprattutto tra le scuole della Lombardia e del Veneto.

Al suo interno l’allestimento è davvero suggestivo. Ci sono una caverna perfettamente ricostruita, dove si svolge la lezione teorica sulla preistoria, mentre al piano superiore i laboratori che permettono agli alunni di toccare con mano i 12 teschi dell’evoluzione umana e di realizzare con le proprie mani monili e pietre come facevano gli uomini preistorici.

«Con questo progetto portiamo il museo direttamente fuori dalle scuole – racconta il direttore Merelli -, in questo modo abbattiamo i costi e le difficoltà di trasporto e facciamo fare ai bambini un’esperienza interattiva avvincente. Il bus sulla preistoria sta avendo tantissimo successo e l’idea ci è venuta dopo la realizzazione di un primo bus che ricostruiva la storia del 1800».