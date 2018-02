Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna firmano a Roma l’accordo sull’autonomia

“È una giornata storica, dopo 17 anni abbiamo firmato il primo accordo per dare più autonomia alle Regioni, sono molto soddisfatto di concludere in bellezza la mia esperienza di cinque anni alla guida della Regione”. Così il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, dopo la firma a Palazzo Chigi sull’accordo preliminare per la cosiddetta autonomia differenziata tra il Governo e le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.