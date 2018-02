Longhin (Lega): “Assunzione illegittima in provincia di un esponente del Pd”

Il Capogruppo della Lega in Consiglio provinciale, Giuseppe Longhin, ha presentato un’interrogazione all’amministrazione provinciale sulla questione dell’assunzione di una esponente del Partito Democratico, Martina Cao, assunta nel 2014 all’interno dello staff del Presidente, che “risulta irregolare dal momento che la persona in questione ricopre in contemporanea un altro ruolo all’interno delle istituzioni, come membro di giunta di un Comune della provincia di Varese”.

«In sostanza hanno assunto, nell’ottobre del 2014, una persona che non poteva percepire compensi, avendo già un ruolo all’interno di un’amministrazione comunale, a Ispra – sottolinea Longhin – un incarico, quello affidatole per l’Ente Provincia, da 32.152,85 euro all’anno (dati 2016)».

Longhin specifica come «la stessa Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie-, con l’allegata Deliberazione n. 11 del 12 maggio 2017 ha chiarito che anche gli incarichi assegnati a titolari di cariche elettive ai sensi dell’art. 90 del Decreto Legislativo 267 del 2000, quali quello assegnato dalla Provincia alla persona in questione, sono ricompresi tra quelli per cui è prevista la gratuità». Attraverso l’interrogazione, presentata mesi fa, Longhin presentava le seguenti richieste, ovvero «che il Presidente disponga, in via di autotutela per l’Ente, l’immediata revoca dell’incarico o in subordine disponga l’immediata gratuità dell’incarico stesso». Longhin chiedeva inoltre che, sempre in via di autotutela dell’Ente, il Presidente disponesse “il recupero delle somme […] a far data dall’inizio dell’incarico in quanto la normativa che prevede la gratuità dell’incarico era già in vigore all’atto dell’affidamento dello stesso (dicembre 2014)” e “l’immediata segnalazione di quanto stabilito ai punti 1) e 2) alla Corte dei Conti – Sezione Autonomie – e alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo Regione Lombardia”. E quindi “l’immediata convocazione della Commissione Affari Generali e Bilancio”.

«Alla luce della risposta arrivata dal Dipartimento della Funzione Pubblica (LEGGI QUI) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedo che il Presidente Vincenzi agisca di conseguenza per tutelare l’Ente pubblico», conclude Longhin.

LA REPLICA DI VINCENZI – «La Procura presso la Corte dei Conti, proprio ieri, ha chiesto alla Provincia la documentazione riguardante le indennità di carica percepite mensilmente negli anni 2012 e 2013 dagli amministratori della passata gestione a guida leghista, nonché da parte del dirigente del settore finanziario – replica il presidente della Provincia Gunnar Vincenzi -. Ciò perché, a seguito dell’ormai accertato disavanzo di 54 milioni di euro, la Provincia in quegli anni avrebbe sforato il Patto di Stabilità e le indennità degli amministratori, per legge, avrebbero dovuto essere ridotte cospicuamente. Ma questo non è avvenuto poiché il Bilancio, curiosamente risultò in pareggio. A fronte di quanto sopra, credo che il Consigliere Longhin farebbe meglio a preoccuparsi della cattiva gestione dei suoi compagni leghisti in Provincia, piuttosto che continuare a portare avanti iniziative utili solo a conquistare visibilità mediatica».

Per chiarezza, ricordiamo che sia Giuseppe Longhin, sia Martina Cao, sia Gunnar Vincenzi sono candidati alle prossime elezioni: Longhin per la Lega alle regionali, Cao alle politiche per il Pd, Vincenzi nella Lista Gori alle regionali.