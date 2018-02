L’Ospedale di Cuasso festeggia 100 anni: una serata per riscoprirlo

In occasione dei 100 anni dell’Ospedale di Cuasso al Monte, il Comitato in difesa dell’Ospedale e la Pro Loco Cuasso hanno organizzato un incontro pubblico per offrire l’occasione di riscoprire e conoscere questa importante realtà della Valceresio.

Si parlerà della lunga storia dell’ospedale, ma anche della situazione odierna e delle prospettive per il futuro.

L’appuntamento è per questa sera, venerdì 23 febbraio, alle 20.30 al Nuovo Teatro di Cuasso al Monte.

Si scopriranno anche cose sorprendenti (come il numero record di ricoverati del 1959, più di 130mila persone, curiosità storiche e ambientali.

Ingresso libero