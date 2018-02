“L’ospedale torni al centro del dibattito”

Alla vigilia delle elezioni Regionali e in piena campagna elettorale, Sergio Moalli Presidente del Comitato per l’ospedale di Luino e Alessandro Franzetti, già presidente del Consiglio Comunale di Luino, propongono un dibattito pubblico coi candidati alle regionali. Ecco la loro nota

La competenza sulle politiche sanitarie è in capo alla Regione, che quindi gestisce gli ospedali della Lombardia.

L’ospedale di Luino è un punto di riferimento essenziale per il nord della Provincia di Varese, un territorio esteso e con località difficilmente raggiungibili come la Val Veddasca e la Val Dumentina.

Il 4 marzo, oltre che per le elezioni politiche, saremo chiamati a scegliere i nostri rappresentanti in Regione.

Il Luinese esprime diversi candidati tra cui: Laura Frulli (Forza Italia), Andrea Pellicini e Simona Ronchi (Fratelli d’Italia), Roberta Donati (Gori Presidente) e Laura Tamborini (Obiettivo Lombardia).

Per far sì che l’ospedale di Luino torni al centro dell’agenda politica del territorio, proponiamo a questi quattro candidati del territorio un confronto pubblico da noi moderato con tema l’ospedale di Luino e le politiche sanitarie che, se eletti, porterebbero avanti per la nostra zona.

Siamo a disposizione per la scelta del luogo, del giorno e della modalità del dibattito.

Siamo certi che un confronto pubblico tra i candidati del luinese alle elezioni regionali, soprattutto su questi temi, permetta agli elettori una scelta più consapevole e matura.

Sergio Moalli (Presidente del Comitato per l’ospedale di Luino)

Alessandro Franzetti (Già presidente del Consiglio Comunale di Luino)