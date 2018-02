“Love in on air”, a Malpensa un concerto per gli innamorati

“Love is on air”, a Malpensa: giovedì 14 febbraio, alle 13.00, al Terminal 1 dell’aeroporto si terrà il concerto per San Valentino.

Un momento dedicato a tutti gli innamorati e non solo: la musica in aeroporto è ormai una consuetudine apprezzata dai passeggeri che quotidianamente transito a Malpensa.

Il maestro Leonardo Locatelli suonerà il prestigioso pianoforte Fazioli che si trova in area Food Court nel mezzanino del check-in.

La selezione proposta è la seguente:

• Paganini-Liszt, grande étude n6

• Beethoven, Per Elisa

• Albeniz, Asturias

• De Falla, Danza rituale del fuoco

• Leoncavallo da “Pagliacci” vesti la giubba

• Donizetti da “l’elisir d’amore” una furtiva lagrima

• Cenerentola

• La Sirenetta

• Gli Aristogatti,

• Crudelia De Mon

• Robin Hood

• Nyman, Lezioni di piano

• Suite sui temi de “il Gladiatore”

• Yan Tersen, il favoloso mondo di Amelie

• Fantasia su temi di Nino Rota

BIOGRAFIA LEONARDO LOCATELLI

Nato nel 1984 in una famiglia di artisti, cresce immerso nell’arte. Dopo essersi diplo-mato con il massimo dei voti (miglior diplomato 2004), vince numerosi concorsi pia-nistici nazionali ed internazionali. Si è esibito con grande successo in 19 regioni ita-liane in oltre 150 diversi comuni superando le 350 esibizioni. Fra le più prestigiose sedi italiane in cui si è esibito come solista troviamo: Teatro Sociale e Donizetti di Bergamo, Venezia Teatro La Fenice, Amici del Loggione della Scala e Auditorium Verdi di Milano, Teatro Massimo Bellini di Catania. Si è esibito in alcuni Stati europei come Svizzera, Germania, Paesi Bassi e diverse volte negli Stati Uniti. Ha già inciso ben 13 album di cui 3 come pianista-trascrittore.