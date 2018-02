Luci spente a Villa Bianchi e 380mila passi

Anche il Comune e le scuole di Induno Olona hanno aderito all’edizione 2018 di M’illumino di meno.

«Anche quest’anno spegneremo le luci della sede del municipio in Villa Bianchi – spiega l’assessore all’Ambiente Monica Filpa – Un gesto simbolico per ricordare l’impegno necvessario sul fronte del risparmio energetico, che per noi continua tutto l’anno. Rispetto all’anno scorso abbiamo completato la sostituzione delle lampade dell’illuminazione stradale con quelle a Led. Oltre a risparmiare energia, le nuove lampade hanno anche una potenza illuminante maggiore, che rende più sicuro (e anche più bello) il paese di notte. Inoltre, da settembre è partito il cosiddetto l’appalto calore, che consente di gestire in modo più efficiente e ottimizzato il riscaldamento in tutti gli edifici di proprietà comunale. Oltre a una gestione ottimizzata dell’energia termica, la ditta che ha vinto questo appalto, ha proposto (e sono in corso di realizzazione) interventi per l’efficientamento energetico di alcuni immobili comunali».

Nelle scuole indunesi oggi si risparmia e si cammina.

«Come ormai da dieci anni, la nostra scuola per l’energia sostenibile calcolerà il consumo orario di venerdì 23, facendo particolare attenzione allo spegnimento delle luci superflue – spiegano dalla direzione scolastica – Inoltre, poichè il tema dell’anno è la bellezza del camminare e dell’andare a piedi, per dare il nostro contributo abbiamo suggerito a studenti, insegnanti e personale di venire a scuola a piedi e agli amanti della fotografia di fare qualche foto per documentare l’iniziativa».

Una proposta che coinvolge anche i ragazzi che in questi giorni sono in gita scolastica.

Obiettivo, raggiungere il numero di passi ipotizzati per la giornata: ben 380mila.